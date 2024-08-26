3 рубля 1883 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1883 года со знаком СПБ АГ. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5057 проданному на аукционе SINCONA AG за 130000 CHF. Торги состоялись 22 октября 2012.

Сохранность PROOF (1) UNC (1) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)