Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 рубля 1883 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,93 гр
- Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 3 рубля
- Год 1883
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1883 года со знаком СПБ АГ. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5057 проданному на аукционе SINCONA AG за 130000 CHF. Торги состоялись 22 октября 2012.
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