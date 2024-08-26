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3 рубля 1883 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 3 рубля 1883 года СПБ АГ - цена золотой монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 3 рубля 1883 года СПБ АГ - цена золотой монеты - Россия, Александр III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,93 гр
  • Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 3 рубля
  • Год 1883
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1883 года со знаком СПБ АГ. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5057 проданному на аукционе SINCONA AG за 130000 CHF. Торги состоялись 22 октября 2012.

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Россия 3 рубля 1883 СПБ АГ на аукционе SINCONA - October 24, 2012
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
139313 $
Цена в валюте аукциона 130000 CHF
Россия 3 рубля 1883 СПБ АГ на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Россия 3 рубля 1883 СПБ АГ на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Из коллекции Сёдермана
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 3 февраля 1977
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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