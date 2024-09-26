Полтина 1883 года СПБ ДС (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1883 года со знаком СПБ ДС. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 869 проданному на аукционе SINCONA AG за 19000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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