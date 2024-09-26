Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1883 года СПБ ДС (Россия, Александр III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,008
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал Полтина
- Год 1883
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1883 года со знаком СПБ ДС. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 869 проданному на аукционе SINCONA AG за 19000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
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Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS61 ННР
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность MS61 ННР
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS61 ННР
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность PROOF
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 23 июня 2016
Сохранность VF
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 апреля 2016
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Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2015
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Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS63
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