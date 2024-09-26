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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1883 года СПБ ДС (Россия, Александр III)

Аверс монеты - Полтина 1883 года СПБ ДС - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - Полтина 1883 года СПБ ДС - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал Полтина
  • Год 1883
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1883 года со знаком СПБ ДС. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 869 проданному на аукционе SINCONA AG за 19000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1883 СПБ ДС на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2683 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Россия Полтина 1883 СПБ ДС на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность VF
Цена
2719 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Россия Полтина 1883 СПБ ДС на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1883 СПБ ДС на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1883 СПБ ДС на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1883 СПБ ДС на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1883 СПБ ДС на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия Полтина 1883 СПБ ДС на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия Полтина 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия Полтина 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия Полтина 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия Полтина 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия Полтина 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия Полтина 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия Полтина 1883 СПБ ДС на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1883 СПБ ДС на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1883 СПБ ДС на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Россия Полтина 1883 СПБ ДС на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 23, 2016
Россия Полтина 1883 СПБ ДС на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 23, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 23 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1883 СПБ ДС на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 24, 2016
Россия Полтина 1883 СПБ ДС на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 24, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1883 СПБ ДС на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1883 СПБ ДС на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 2, 2015
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1883 СПБ ДС на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтина 1883 СПБ ДС на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS63
Цена
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Россия Полтина 1883 СПБ ДС на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1883 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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