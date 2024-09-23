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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 рубля 1883 года СПБ ДС (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 3 рубля 1883 года СПБ ДС - цена золотой монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 3 рубля 1883 года СПБ ДС - цена золотой монеты - Россия, Александр III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,93 гр
  • Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,007

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 3 рубля
  • Год 1883
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1883 года со знаком СПБ ДС. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 88 проданному на аукционе Александр за 48000 USD. Торги состоялись 4 апреля 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 рубля 1883 СПБ ДС на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
14121 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Россия 3 рубля 1883 СПБ ДС на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
10293 $
Цена в валюте аукциона 9500 EUR
Россия 3 рубля 1883 СПБ ДС на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 рубля 1883 СПБ ДС на аукционе AURORA - April 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 3 рубля 1883 СПБ ДС на аукционе Heritage - January 22, 2021
Россия 3 рубля 1883 СПБ ДС на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1883 СПБ ДС на аукционе Numismatica Genevensis - November 19, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 19 ноября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1883 СПБ ДС на аукционе AURORA - August 21, 2019
Продавец AURORA
Дата 21 августа 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 рубля 1883 СПБ ДС на аукционе AURORA - December 1, 2018
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 рубля 1883 СПБ ДС на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS62
Цена
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Россия 3 рубля 1883 СПБ ДС на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS62
Цена
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Россия 3 рубля 1883 СПБ ДС на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 рубля 1883 СПБ ДС на аукционе Знак - March 17, 2017
Россия 3 рубля 1883 СПБ ДС на аукционе Знак - March 17, 2017
Продавец Знак
Дата 17 марта 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 рубля 1883 СПБ ДС на аукционе Империя - February 23, 2017
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 рубля 1883 СПБ ДС на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS63
Цена
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Россия 3 рубля 1883 СПБ ДС на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1883 СПБ ДС на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1883 СПБ ДС на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность MS62
Цена
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Россия 3 рубля 1883 СПБ ДС на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1883 СПБ ДС на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Россия 3 рубля 1883 СПБ ДС на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1883 СПБ ДС на аукционе Heritage - October 1, 2013
Россия 3 рубля 1883 СПБ ДС на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1883 СПБ ДС на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 рубля 1883 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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