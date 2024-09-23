3 рубля 1883 года СПБ ДС (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1883 года со знаком СПБ ДС. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 88 проданному на аукционе Александр за 48000 USD. Торги состоялись 4 апреля 2008.

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