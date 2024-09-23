Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 рубля 1883 года СПБ ДС (Россия, Александр III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,93 гр
- Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,007
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 3 рубля
- Год 1883
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1883 года со знаком СПБ ДС. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 88 проданному на аукционе Александр за 48000 USD. Торги состоялись 4 апреля 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
10293 $
Цена в валюте аукциона 9500 EUR
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 19 ноября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 21 августа 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 23 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS63
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?
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