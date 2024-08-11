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1 рубль 1883 года ДС "В память коронации Императора Александра III". Гибридный рубль. Новодел (Россия, Александр III)
Разновидность: Гибридный рубль. Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1 рубль
- Год 1883
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1883 года "В память коронации Императора Александра III" со знаком ДС. Гибридный рубль. Новодел. Это серебряная монета периода Александра III. Рекорд цены принадлежит лоту 3218 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 28000 EUR. Торги состоялись 13 марта 2007.
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