Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1883 года ДС "В память коронации Императора Александра III". Гибридный рубль. Новодел (Россия, Александр III)

Разновидность: Гибридный рубль. Новодел

Аверс монеты - 1 рубль 1883 года ДС "В память коронации Императора Александра III" Гибридный рубль Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1 рубль 1883 года ДС "В память коронации Императора Александра III" Гибридный рубль Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1883
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1883 года "В память коронации Императора Александра III" со знаком ДС. Гибридный рубль. Новодел. Это серебряная монета периода Александра III. Рекорд цены принадлежит лоту 3218 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 28000 EUR. Торги состоялись 13 марта 2007.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
Россия 1 рубль 1883 ДС "В память коронации Императора Александра III" на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1883 "В память коронации Императора Александра III" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра III Монеты России 1883 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск