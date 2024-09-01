Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1883 года СПБ ДС (Россия, Александр III)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,008
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 25 копеек
- Год 1883
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1883 года со знаком СПБ ДС. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6304 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 7000 EUR. Торги состоялись 17 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
4705 $
Цена в валюте аукциона 350000 RUB
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 10 января 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 18 июля 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rauch
Дата 12 декабря 2014
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 25 копеек 1883 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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