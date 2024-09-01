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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1883 года СПБ ДС (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 25 копеек 1883 года СПБ ДС - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 25 копеек 1883 года СПБ ДС - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1883
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1883 года со знаком СПБ ДС. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6304 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 7000 EUR. Торги состоялись 17 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 25 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
4705 $
Цена в валюте аукциона 350000 RUB
Россия 25 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
2604 $
Цена в валюте аукциона 2301 EUR
Россия 25 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 25 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 25 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность PF63
Цена
Россия 25 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 25 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 25 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Россия 25 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 25 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS60
Цена
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Россия 25 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Знак - May 28, 2020
Продавец Знак
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - April 10, 2019
Россия 25 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - April 10, 2019
Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность XF45
Цена
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Россия 25 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе New York Sale - January 10, 2019
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2019
Сохранность AU55 PCGS
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Россия 25 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Империя - July 18, 2018
Продавец Империя
Дата 18 июля 2018
Сохранность AU
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Россия 25 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Империя - June 2, 2018
Продавец Империя
Дата 2 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Империя - December 2, 2017
Продавец Империя
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU53
Цена
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Россия 25 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2016
Россия 25 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Rauch - December 12, 2014
Продавец Rauch
Дата 12 декабря 2014
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 25 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Империя - June 13, 2014
Продавец Империя
Дата 13 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1883 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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