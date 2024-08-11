25 копеек 1883 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1883 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1509 проданному на аукционе SINCONA AG за 190000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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