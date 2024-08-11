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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1883 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 25 копеек 1883 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 25 копеек 1883 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: RND

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1883
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1883 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1509 проданному на аукционе SINCONA AG за 190000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
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Россия 25 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия 25 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
140371 $
Цена в валюте аукциона 12500000 RUB
Россия 25 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 25 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
74150 $
Цена в валюте аукциона 5500000 RUB
Россия 25 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Россия 25 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Россия 25 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 29, 2015
Россия 25 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 29, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
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Россия 25 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 25 копеек 1883 СПБ АГ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1883 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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