Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1883 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 25 копеек
- Год 1883
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1883 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1509 проданному на аукционе SINCONA AG за 190000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
140371 $
Цена в валюте аукциона 12500000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
74150 $
Цена в валюте аукциона 5500000 RUB
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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