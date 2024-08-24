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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1883 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - Полтина 1883 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - Полтина 1883 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал Полтина
  • Год 1883
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1883 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 6000000 RUB. Торги состоялись 29 ноября 2015.

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Россия Полтина 1883 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Россия Полтина 1883 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена
80544 $
Цена в валюте аукциона 5000000 RUB
Россия Полтина 1883 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 29, 2015
Россия Полтина 1883 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 29, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
90140 $
Цена в валюте аукциона 6000000 RUB
Россия Полтина 1883 СПБ АГ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
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Россия Полтина 1883 СПБ АГ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия Полтина 1883 СПБ АГ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полтина 1883 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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