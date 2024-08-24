Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1883 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал Полтина
- Год 1883
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1883 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 6000000 RUB. Торги состоялись 29 ноября 2015.
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена
80544 $
Цена в валюте аукциона 5000000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
90140 $
Цена в валюте аукциона 6000000 RUB
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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