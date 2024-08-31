25 копеек 1894 года (АГ) (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1894 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 223 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 600000 RUB. Торги состоялись 24 апреля 2016.

Сохранность PROOF (9) UNC (227) AU (158) XF (154) VF (49) Нет оценки (23) Сохранность (слабы) MS66 (8) MS65 (23) MS64 (39) MS63 (34) MS62 (51) MS61 (20) MS60 (8) AU58 (28) AU55 (21) AU53 (4) AU50 (22) XF45 (21) XF40 (5) VF35 (6) VF30 (1) PF62 (4) DETAILS (11) PL (1) Сервис ННР (25) NGC (149) CGC (2) RNGA (9) PCGS (27) NNC (1) NCS (1) ANACS (2)

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