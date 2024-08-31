Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1894 года (АГ) (Россия, Александр III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 25 копеек
- Год 1894
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (623)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1894 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 223 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 600000 RUB. Торги состоялись 24 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
578 $
Цена в валюте аукциона 51000 RUB
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность PF62 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Где продать?
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