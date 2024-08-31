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25 копеек 1894 года (АГ) (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 25 копеек 1894 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 25 копеек 1894 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1894
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (623)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1894 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 223 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 600000 RUB. Торги состоялись 24 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1894 (АГ) на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 25 копеек 1894 (АГ) на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 25 копеек 1894 (АГ) на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 25 копеек 1894 (АГ) на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
578 $
Цена в валюте аукциона 51000 RUB
Россия 25 копеек 1894 (АГ) на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
544 $
Цена в валюте аукциона 48000 RUB
Россия 25 копеек 1894 (АГ) на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1894 (АГ) на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 25 копеек 1894 (АГ) на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность PF62 ННР
Цена
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Россия 25 копеек 1894 (АГ) на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 25 копеек 1894 (АГ) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 25 копеек 1894 (АГ) на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 25 копеек 1894 (АГ) на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1894 (АГ) на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 копеек 1894 (АГ) на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 25 копеек 1894 (АГ) на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1894 (АГ) на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1894 (АГ) на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 25 копеек 1894 (АГ) на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1894 (АГ) на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 25 копеек 1894 (АГ) на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1894 (АГ) на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 25 копеек 1894 (АГ) на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1894 (АГ) на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 25 копеек 1894 (АГ) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 25 копеек 1894 (АГ) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 25 копеек 1894 (АГ) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 25 копеек 1894 (АГ) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 25 копеек 1894 (АГ) на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1894 (АГ) на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1894 (АГ) на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 25 копеек 1894 (АГ) на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 25 копеек 1894 (АГ) на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1894 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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