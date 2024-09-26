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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медные монеты 5 копеек Александра III - Россия

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5 копеек 1881

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1881 СПБ 13,824,000 - 0 43
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