5 копеек 1881 года СПБ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1881 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 158 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4500 USD. Торги состоялись 31 октября 2015.

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