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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1881 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 5 копеек 1881 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 5 копеек 1881 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 16,38 гр
  • Диаметр 32,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,824,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1881
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1881 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 158 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4500 USD. Торги состоялись 31 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
1684 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе RedSquare - July 16, 2022
Продавец RedSquare
Дата 16 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF25
Цена
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Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность AU50
Цена
Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Продавец Денга1700
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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