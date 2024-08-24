Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1881 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 16,38 гр
- Диаметр 32,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,824,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 5 копеек
- Год 1881
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1881 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 158 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4500 USD. Торги состоялись 31 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
1684 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 27 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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