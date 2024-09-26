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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1894 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1894 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1/4 копейки 1894 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1894
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1894 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6852 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1894 СПБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1894 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 1/4 копейки 1894 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
3861 $
Цена в валюте аукциона 350000 RUB
Россия 1/4 копейки 1894 СПБ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1894 СПБ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS64
Цена
3603 $
Цена в валюте аукциона 320000 RUB
Россия 1/4 копейки 1894 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 1/4 копейки 1894 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
Россия 1/4 копейки 1894 СПБ на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1894 СПБ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1894 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1894 СПБ на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Россия 1/4 копейки 1894 СПБ на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1894 СПБ на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1894 СПБ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1894 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Россия 1/4 копейки 1894 СПБ на аукционе Agora - May 4, 2021
Продавец Agora
Дата 4 мая 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 1/4 копейки 1894 СПБ на аукционе Heritage - April 29, 2019
Россия 1/4 копейки 1894 СПБ на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS64 BN PL NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1894 СПБ на аукционе Stack's - January 16, 2019
Россия 1/4 копейки 1894 СПБ на аукционе Stack's - January 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Россия 1/4 копейки 1894 СПБ на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1894 СПБ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1894 СПБ на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Россия 1/4 копейки 1894 СПБ на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1894 СПБ на аукционе Heritage - January 8, 2018
Россия 1/4 копейки 1894 СПБ на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Россия 1/4 копейки 1894 СПБ на аукционе AURORA - December 5, 2017
Продавец AURORA
Дата 5 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1894 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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