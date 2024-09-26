Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1894 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1894
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1894 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6852 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
3861 $
Цена в валюте аукциона 350000 RUB
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS64 BN PL NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
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Где продать?
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