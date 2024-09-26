1/4 копейки 1894 года СПБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1894 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6852 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.

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