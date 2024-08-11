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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1894 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1894 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1/2 копейки 1894 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1894
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1894 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе Империя за 380000 RUB. Торги состоялись 26 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность PF60 BN ННР
Цена
4293 $
Цена в валюте аукциона 400000 RUB
Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
3445 $
Цена в валюте аукциона 320000 RUB
Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность MS64 RB NGC
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Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность UNC
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Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность AU
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Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Знак - October 30, 2020
Продавец Знак
Дата 30 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1894 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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