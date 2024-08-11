Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1894 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1894
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1894 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе Империя за 380000 RUB. Торги состоялись 26 сентября 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность PF60 BN ННР
Цена
4293 $
Цена в валюте аукциона 400000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
3445 $
Цена в валюте аукциона 320000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS62
Цена
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Где продать?
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