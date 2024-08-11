1/2 копейки 1894 года СПБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1894 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе Империя за 380000 RUB. Торги состоялись 26 сентября 2015.

Сохранность PROOF (6) UNC (13) AU (4) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS62 (2) AU55 (1) PF64 (1) PF60 (1) DETAILS (4) RB (1) BN (3) Сервис ННР (1) NGC (6) PCGS (1)

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