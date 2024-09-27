3 копейки 1894 года СПБ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1894 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 256 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2600 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.

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