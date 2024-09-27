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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1894 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 3 копейки 1894 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 3 копейки 1894 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,803,333

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1894
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1894 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 256 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2600 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1894 СПБ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 3 копейки 1894 СПБ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Россия 3 копейки 1894 СПБ на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 3 копейки 1894 СПБ на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 3 копейки 1894 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 3 копейки 1894 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1894 СПБ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 3 копейки 1894 СПБ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1894 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 3 копейки 1894 СПБ на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 3 копейки 1894 СПБ на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1894 СПБ на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1894 СПБ на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 3 копейки 1894 СПБ на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
Россия 3 копейки 1894 СПБ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1894 СПБ на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 3 копейки 1894 СПБ на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
Россия 3 копейки 1894 СПБ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1894 СПБ на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Россия 3 копейки 1894 СПБ на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1894 СПБ на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 3 копейки 1894 СПБ на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
Россия 3 копейки 1894 СПБ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 3 копейки 1894 СПБ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
Россия 3 копейки 1894 СПБ на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1894 СПБ на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия 3 копейки 1894 СПБ на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1894 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
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Россия 3 копейки 1894 СПБ на аукционе AURORA - May 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 мая 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1894 СПБ на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1894 СПБ на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1894 СПБ на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1894 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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