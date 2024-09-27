Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1894 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,803,333
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 3 копейки
- Год 1894
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1894 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 256 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2600 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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