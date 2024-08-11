Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1909 года (ЭБ) (Россия, Николай II)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес 8,6 гр
- Чистого золота (0,2488 oz) 7,74 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 10 рублей
- Год 1909
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (517)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1909 года со знаком (ЭБ). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23386 проданному на аукционе Heritage Auctions за 36719 USD. Торги состоялись 8 августа 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1133 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
3731 $
Цена в валюте аукциона 333000 RUB
Продавец AURORA
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
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Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS64 ННР
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Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
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Дата 10 января 2024
Сохранность AU
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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