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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1909 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 10 рублей 1909 года (ЭБ) - цена золотой монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 10 рублей 1909 года (ЭБ) - цена золотой монеты - Россия, Николай II

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 8,6 гр
  • Чистого золота (0,2488 oz) 7,74 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1909
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (517)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1909 года со знаком (ЭБ). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23386 проданному на аукционе Heritage Auctions за 36719 USD. Торги состоялись 8 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1909 (ЭБ) на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 10 рублей 1909 (ЭБ) на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
Россия 10 рублей 1909 (ЭБ) на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 10 рублей 1909 (ЭБ) на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность AU53
Цена
Россия 10 рублей 1909 (ЭБ) на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 рублей 1909 (ЭБ) на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 10 рублей 1909 (ЭБ) на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 10 рублей 1909 (ЭБ) на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 10 рублей 1909 (ЭБ) на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 10 рублей 1909 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 рублей 1909 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1133 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия 10 рублей 1909 (ЭБ) на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 10 рублей 1909 (ЭБ) на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
3731 $
Цена в валюте аукциона 333000 RUB
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1909 (ЭБ) на аукционе AURORA - May 17, 2024
Продавец AURORA
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 10 рублей 1909 (ЭБ) на аукционе AURORA - May 17, 2024
Продавец AURORA
Дата 17 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 рублей 1909 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
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Россия 10 рублей 1909 (ЭБ) на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
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Россия 10 рублей 1909 (ЭБ) на аукционе AURORA - April 25, 2024
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Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
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Россия 10 рублей 1909 (ЭБ) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 10 рублей 1909 (ЭБ) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
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Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
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Россия 10 рублей 1909 (ЭБ) на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 10 рублей 1909 (ЭБ) на аукционе Александр - February 21, 2024
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Сохранность MS64 ННР
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Россия 10 рублей 1909 (ЭБ) на аукционе AURORA - February 15, 2024
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Дата 15 февраля 2024
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Россия 10 рублей 1909 (ЭБ) на аукционе AURORA - December 21, 2023
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Россия 10 рублей 1909 (ЭБ) на аукционе Александр - December 20, 2023
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Россия 10 рублей 1909 (ЭБ) на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 10 рублей 1909 (ЭБ) на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
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Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
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Россия 10 рублей 1909 (ЭБ) на аукционе Stack's - August 15, 2024
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Россия 10 рублей 1909 (ЭБ) на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 10 рублей 1909 (ЭБ) на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность MS63 NGC
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