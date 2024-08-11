10 рублей 1909 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1909 года со знаком (ЭБ). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23386 проданному на аукционе Heritage Auctions за 36719 USD. Торги состоялись 8 августа 2014.

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