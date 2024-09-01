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Полуимпериал - 5 рублей 1896 года (АГ) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - Полуимпериал - 5 рублей 1896 года (АГ) - цена золотой монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - Полуимпериал - 5 рублей 1896 года (АГ) - цена золотой монеты - Россия, Николай II

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр 21,3 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 36

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал Полуимпериал - 5 рублей
  • Год 1896
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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