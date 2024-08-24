Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1896 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 27,9 - 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,274,688
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 3 копейки
- Год 1896
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Бирмингем
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1896 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33105 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2585 USD. Торги состоялись 8 января 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
1133 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
472 $
Цена в валюте аукциона 42000 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
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