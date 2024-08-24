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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1896 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 3 копейки 1896 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 3 копейки 1896 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 27,9 - 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,274,688

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1896
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Бирмингем
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1896 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33105 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2585 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1896 СПБ на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 3 копейки 1896 СПБ на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1896 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 3 копейки 1896 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
1133 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия 3 копейки 1896 СПБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
472 $
Цена в валюте аукциона 42000 RUB
Россия 3 копейки 1896 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 3 копейки 1896 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1896 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1896 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1896 СПБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 3 копейки 1896 СПБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1896 СПБ на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия 3 копейки 1896 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 3 копейки 1896 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 3 копейки 1896 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1896 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 3 копейки 1896 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 3 копейки 1896 СПБ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Россия 3 копейки 1896 СПБ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1896 СПБ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1896 СПБ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1896 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 3 копейки 1896 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Россия 3 копейки 1896 СПБ на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1896 СПБ на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1896 СПБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1896 СПБ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1896 СПБ на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Россия 3 копейки 1896 СПБ на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1896 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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