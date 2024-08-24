3 копейки 1896 года СПБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1896 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33105 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2585 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

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