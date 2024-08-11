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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1896 года (*) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 50 копеек 1896 года (*) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 50 копеек 1896 года (*) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 244,562

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1896
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (261) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1896 года со знаком (*). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25890 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3819 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1896 (*) на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU50
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 14500 RUB
Россия 50 копеек 1896 (*) на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Россия 50 копеек 1896 (*) на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 50 копеек 1896 (*) на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1896 (*) на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Россия 50 копеек 1896 (*) на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1896 (*) на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1896 (*) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 50 копеек 1896 (*) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1896 (*) на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
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Россия 50 копеек 1896 (*) на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Россия 50 копеек 1896 (*) на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1896 (*) на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 50 копеек 1896 (*) на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 50 копеек 1896 (*) на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU58
Цена
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Россия 50 копеек 1896 (*) на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 50 копеек 1896 (*) на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность VF35
Цена
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Россия 50 копеек 1896 (*) на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 50 копеек 1896 (*) на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 50 копеек 1896 (*) на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 50 копеек 1896 (*) на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1896 (*) на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1896 (*) на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS60
Цена
Россия 50 копеек 1896 (*) на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 50 копеек 1896 (*) на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 50 копеек 1896 (*) на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 50 копеек 1896 (*) на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1896 (*) на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность G
Цена
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Россия 50 копеек 1896 (*) на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1896 (*) на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Россия 50 копеек 1896 (*) на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 50 копеек 1896 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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