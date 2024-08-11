Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1896 года (*) (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 244,562
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 50 копеек
- Год 1896
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (261) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1896 года со знаком (*). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25890 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3819 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.
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Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
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Сохранность VF
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Сохранность Нет оценки
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Сохранность F
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Дата 6 декабря 2023
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