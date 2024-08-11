50 копеек 1896 года (*) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1896 года со знаком (*). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25890 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3819 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

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