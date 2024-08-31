Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1896 года СПБ (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 33,315,936
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 копейка
- Год 1896
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Бирмингем
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (109)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1896 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64 проданному на аукционе AURORA за 155000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stack's
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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