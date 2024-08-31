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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1896 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1 копейка 1896 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 копейка 1896 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 33,315,936

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1896
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Бирмингем
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (109)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1896 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64 проданному на аукционе AURORA за 155000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1896 СПБ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1896 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Россия 1 копейка 1896 СПБ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1896 СПБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1896 СПБ на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Россия 1 копейка 1896 СПБ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1896 СПБ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1896 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1896 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1896 СПБ на аукционе Stack's - March 1, 2024
Россия 1 копейка 1896 СПБ на аукционе Stack's - March 1, 2024
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1896 СПБ на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1896 СПБ на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1896 СПБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1896 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 копейка 1896 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1896 СПБ на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1896 СПБ на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1896 СПБ на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1896 СПБ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1896 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1896 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 1 копейка 1896 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1896 СПБ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1896 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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