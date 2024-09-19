Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1896 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,960,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1896
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Бирмингем
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (222)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1896 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34 проданному на аукционе MS67 за 130000 RUB. Торги состоялись 25 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 14500 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность MS64 RB RNGA
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Где продать?
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