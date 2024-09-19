1/4 копейки 1896 года СПБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1896 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34 проданному на аукционе MS67 за 130000 RUB. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность PROOF (2) UNC (169) AU (21) XF (8) Нет оценки (17) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (16) MS64 (61) MS63 (41) MS62 (12) MS61 (1) MS60 (3) AU58 (6) AU55 (3) XF40 (1) PF62 (1) DETAILS (2) RD (8) RB (56) BN (57) Сервис NGC (94) ННР (7) RNGA (4) PCGS (22)

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