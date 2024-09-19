Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1896 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1896 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1/4 копейки 1896 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,960,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1896
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Бирмингем
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (222)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1896 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34 проданному на аукционе MS67 за 130000 RUB. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (21)
  • BAC (9)
  • Coins.ee (13)
  • COINSNET (1)
  • COINSTORE (1)
  • Frühwald (3)
  • Goldberg (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (2)
  • Karamitsos (2)
  • Katz (12)
  • Künker (2)
  • MARCINIAK (1)
  • MS67 (4)
  • MUNZE (2)
  • Niemczyk (13)
  • Numedux (3)
  • Numimarket (1)
  • Numis.be (1)
  • Numisbalt (31)
  • Rare Coins (12)
  • Rauch (5)
  • RedSquare (5)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (17)
  • SINCONA (1)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (1)
  • Александр (21)
  • Денга1700 (1)
  • Империя (5)
  • Имперская монета (11)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (14)
Россия 1/4 копейки 1896 СПБ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 14500 RUB
Россия 1/4 копейки 1896 СПБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 2500 RUB
Россия 1/4 копейки 1896 СПБ на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 1/4 копейки 1896 СПБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1896 СПБ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1896 СПБ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность MS64 RB RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/4 копейки 1896 СПБ на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/4 копейки 1896 СПБ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/4 копейки 1896 СПБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 1/4 копейки 1896 СПБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1896 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1/4 копейки 1896 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/4 копейки 1896 СПБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS64
Цена
Россия 1/4 копейки 1896 СПБ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/4 копейки 1896 СПБ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 1/4 копейки 1896 СПБ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/4 копейки 1896 СПБ на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/4 копейки 1896 СПБ на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/4 копейки 1896 СПБ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/4 копейки 1896 СПБ на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/4 копейки 1896 СПБ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/4 копейки 1896 СПБ на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1896 СПБ на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 1/4 копейки 1896 СПБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1896 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая II Монеты России 1896 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1/4 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск