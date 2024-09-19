Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 рублей 1896 года (*) "В память коронации Императора Николая II" (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес 32,26 гр
- Чистого золота (0,9335 oz) 29,034 гр
- Диаметр 33,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 301
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 25 рублей
- Год 1896
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1896 года "В память коронации Императора Николая II" со знаком (*). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25914 проданному на аукционе Heritage Auctions за 217375 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
139859 $
Цена в валюте аукциона 120000 EUR
Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность PF55 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS61 PL RNGA
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PF62 RNGA
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 августа 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец НИКО
Дата 20 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 5 июля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность PF62 RNGA
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 февраля 2017
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
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Где продать?
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