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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 рублей 1896 года (*) "В память коронации Императора Николая II" (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 25 рублей 1896 года (*) "В память коронации Императора Николая II" - цена золотой монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 25 рублей 1896 года (*) "В память коронации Императора Николая II" - цена золотой монеты - Россия, Николай II

Фотография: Stack's Bowers Galleries

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 32,26 гр
  • Чистого золота (0,9335 oz) 29,034 гр
  • Диаметр 33,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 301

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 25 рублей
  • Год 1896
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1896 года "В память коронации Императора Николая II" со знаком (*). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25914 проданному на аукционе Heritage Auctions за 217375 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Империя (2)
  • НИКО (1)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (4)
Россия 25 рублей 1896 (*) "В память коронации Императора Николая II" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
2434 $
Цена в валюте аукциона 195000 RUB
Россия 25 рублей 1896 (*) "В память коронации Императора Николая II" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 25 рублей 1896 (*) "В память коронации Императора Николая II" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия 25 рублей 1896 (*) "В память коронации Императора Николая II" на аукционе Империя - December 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 декабря 2021
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 25 рублей 1896 (*) "В память коронации Императора Николая II" на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
139859 $
Цена в валюте аукциона 120000 EUR
Россия 25 рублей 1896 (*) "В память коронации Императора Николая II" на аукционе Stack's - January 15, 2021
Россия 25 рублей 1896 (*) "В память коронации Императора Николая II" на аукционе Stack's - January 15, 2021
Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
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Россия 25 рублей 1896 (*) "В память коронации Императора Николая II" на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 25 рублей 1896 (*) "В память коронации Императора Николая II" на аукционе Александр - November 4, 2020
Россия 25 рублей 1896 (*) "В память коронации Императора Николая II" на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность MS60
Цена
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Россия 25 рублей 1896 (*) "В память коронации Императора Николая II" на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность PF55 RNGA
Цена
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Россия 25 рублей 1896 (*) "В память коронации Императора Николая II" на аукционе Империя - December 28, 2019
Продавец Империя
Дата 28 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 25 рублей 1896 (*) "В память коронации Императора Николая II" на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS61 PL RNGA
Цена
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Россия 25 рублей 1896 (*) "В память коронации Императора Николая II" на аукционе MDC Monaco - November 14, 2019
Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1896 (*) "В память коронации Императора Николая II" на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PF62 RNGA
Цена
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Россия 25 рублей 1896 (*) "В память коронации Императора Николая II" на аукционе Heritage - August 17, 2018
Россия 25 рублей 1896 (*) "В память коронации Императора Николая II" на аукционе Heritage - August 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1896 (*) "В память коронации Императора Николая II" на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия 25 рублей 1896 (*) "В память коронации Императора Николая II" на аукционе НИКО - December 20, 2017
Продавец НИКО
Дата 20 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 рублей 1896 (*) "В память коронации Императора Николая II" на аукционе Chaponnière - July 5, 2017
Продавец Chaponnière
Дата 5 июля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 рублей 1896 (*) "В память коронации Императора Николая II" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Россия 25 рублей 1896 (*) "В память коронации Императора Николая II" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1896 (*) "В память коронации Императора Николая II" на аукционе Русское Наследие - March 22, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность PF62 RNGA
Цена
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Россия 25 рублей 1896 (*) "В память коронации Императора Николая II" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Россия 25 рублей 1896 (*) "В память коронации Императора Николая II" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 февраля 2017
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 25 рублей 1896 (*) "В память коронации Императора Николая II" на аукционе V. GADOURY - December 3, 2016
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 25 рублей 1896 (*) "В память коронации Императора Николая II" на аукционе CNG - January 6, 2016
Продавец CNG
Дата 6 января 2016
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 рублей 1896 "В память коронации Императора Николая II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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