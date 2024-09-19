25 рублей 1896 года (*) "В память коронации Императора Николая II" (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1896 года "В память коронации Императора Николая II" со знаком (*). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25914 проданному на аукционе Heritage Auctions за 217375 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

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