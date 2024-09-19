Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Империал - 10 рублей 1896 года (АГ) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - Империал - 10 рублей 1896 года (АГ) - цена золотой монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - Империал - 10 рублей 1896 года (АГ) - цена золотой монеты - Россия, Николай II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 12,9 гр
  • Чистого золота (0,3733 oz) 11,61 гр
  • Диаметр 24,6 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 125

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал Империал - 10 рублей
  • Год 1896
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Империал - 10 рублей 1896 года со знаком (АГ). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31261 проданному на аукционе Heritage Auctions за 192000 USD. Торги состоялись 8 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • Künker (2)
  • Schweizerischer Bankverein (1)
  • SINCONA (1)
  • UBS (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия Империал - 10 рублей 1896 (АГ) на аукционе Heritage - January 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность SP62 PCGS
Цена
192000 $
Цена в валюте аукциона 192000 USD
Россия Империал - 10 рублей 1896 (АГ) на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PF63 RNGA
Цена
Россия Империал - 10 рублей 1896 (АГ) на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
148132 $
Цена в валюте аукциона 120000 EUR
Россия Империал - 10 рублей 1896 (АГ) на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Империал - 10 рублей 1896 (АГ) на аукционе SINCONA - July 1, 2011
Продавец SINCONA
Дата 1 июля 2011
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Империал - 10 рублей 1896 (АГ) на аукционе UBS - January 18, 2010
Продавец UBS
Дата 18 января 2010
Сохранность XF
Цена
Россия Империал - 10 рублей 1896 (АГ) на аукционе Schweizerischer Bankverein - April 29, 1974
Россия Империал - 10 рублей 1896 (АГ) на аукционе Schweizerischer Bankverein - April 29, 1974
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 29 апреля 1974
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Империал - 10 рублей 1896 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая II Монеты России 1896 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом Империал - 10 рублей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск