Империал - 10 рублей 1896 года (АГ) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Империал - 10 рублей 1896 года со знаком (АГ). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31261 проданному на аукционе Heritage Auctions за 192000 USD. Торги состоялись 8 января 2024.

Сохранность PROOF (2) UNC (4) XF (1) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS61 (1) SP62 (1) PF63 (1) Сервис PCGS (1) RNGA (1) NGC (2)