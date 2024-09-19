Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Империал - 10 рублей 1896 года (АГ) (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес 12,9 гр
- Чистого золота (0,3733 oz) 11,61 гр
- Диаметр 24,6 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 125
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал Империал - 10 рублей
- Год 1896
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Империал - 10 рублей 1896 года со знаком (АГ). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31261 проданному на аукционе Heritage Auctions за 192000 USD. Торги состоялись 8 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (1)
- Künker (2)
- Schweizerischer Bankverein (1)
- SINCONA (1)
- UBS (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность SP62 PCGS
Цена
192000 $
Цена в валюте аукциона 192000 USD
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
148132 $
Цена в валюте аукциона 120000 EUR
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 1 июля 2011
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Империал - 10 рублей 1896 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск