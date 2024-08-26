Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1897 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 75,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1897
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Бирмингем
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (107)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1897 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 40 проданному на аукционе AURORA за 26000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Где продать?
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