1/2 копейки 1897 года СПБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1897 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 40 проданному на аукционе AURORA за 26000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность PROOF (4) UNC (47) AU (21) XF (7) VF (1) F (1) Нет оценки (25) Сохранность (слабы) MS64 (9) MS63 (12) MS62 (12) MS61 (2) MS60 (2) AU58 (2) AU55 (3) AU53 (1) AU50 (1) VF30 (1) PF67 (1) PF65 (3) DETAILS (3) RB (9) BN (30) Сервис NGC (25) ННР (8) RNGA (4) PCGS (4) CGC (1)

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