1/2 копейки 1909 года СПБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1909 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63368 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 20 сентября 2023.

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