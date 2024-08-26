Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1909 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 49,500,010
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1909
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (198)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1909 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63368 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 20 сентября 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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