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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1909 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1909 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1/2 копейки 1909 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 49,500,010

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1909
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (198)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1909 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63368 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 20 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1909 СПБ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1909 СПБ на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1909 СПБ на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1909 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 1/2 копейки 1909 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1909 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1909 СПБ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1909 СПБ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1909 СПБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1/2 копейки 1909 СПБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Россия 1/2 копейки 1909 СПБ на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1909 СПБ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Россия 1/2 копейки 1909 СПБ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 10 PLN
Россия 1/2 копейки 1909 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1909 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1909 СПБ на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1/2 копейки 1909 СПБ на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1909 СПБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 1/2 копейки 1909 СПБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1909 СПБ на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1909 СПБ на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1909 СПБ на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1909 СПБ на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
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Россия 1/2 копейки 1909 СПБ на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1909 СПБ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 1/2 копейки 1909 СПБ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1909 СПБ на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1909 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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