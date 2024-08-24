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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1900 года (ФЗ) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 50 копеек 1900 года (ФЗ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 50 копеек 1900 года (ФЗ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,360,004

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1900
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (226)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1900 года со знаком (ФЗ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 980 проданному на аукционе SINCONA AG за 24000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
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Россия 50 копеек 1900 (ФЗ) на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 50 копеек 1900 (ФЗ) на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 50 копеек 1900 (ФЗ) на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU50
Цена
325 $
Цена в валюте аукциона 28000 RUB
Россия 50 копеек 1900 (ФЗ) на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
6968 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Россия 50 копеек 1900 (ФЗ) на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 50 копеек 1900 (ФЗ) на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 50 копеек 1900 (ФЗ) на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 50 копеек 1900 (ФЗ) на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU53
Цена
Россия 50 копеек 1900 (ФЗ) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 50 копеек 1900 (ФЗ) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1900 (ФЗ) на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 50 копеек 1900 (ФЗ) на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1900 (ФЗ) на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Россия 50 копеек 1900 (ФЗ) на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1900 (ФЗ) на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1900 (ФЗ) на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1900 (ФЗ) на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 50 копеек 1900 (ФЗ) на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 50 копеек 1900 (ФЗ) на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1900 (ФЗ) на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
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Россия 50 копеек 1900 (ФЗ) на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 50 копеек 1900 (ФЗ) на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия 50 копеек 1900 (ФЗ) на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Россия 50 копеек 1900 (ФЗ) на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 50 копеек 1900 (ФЗ) на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
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Россия 50 копеек 1900 (ФЗ) на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1900 (ФЗ) на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1900 (ФЗ) на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 копеек 1900 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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