50 копеек 1900 года (ФЗ) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1900 года со знаком (ФЗ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 980 проданному на аукционе SINCONA AG за 24000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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