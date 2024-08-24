Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1900 года (ФЗ) (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,360,004
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 50 копеек
- Год 1900
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (226)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1900 года со знаком (ФЗ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 980 проданному на аукционе SINCONA AG за 24000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
6968 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 50 копеек 1900 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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