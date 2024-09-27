1/4 копейки 1900 года СПБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1900 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 356 проданному на аукционе Имперская монета за 310000 RUB. Торги состоялись 6 сентября 2017.

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