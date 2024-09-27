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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1900 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1900 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1/4 копейки 1900 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1900
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербурге (Розенкранц)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (251)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1900 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 356 проданному на аукционе Имперская монета за 310000 RUB. Торги состоялись 6 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1900 СПБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1/4 копейки 1900 СПБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1900 СПБ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1900 СПБ на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Россия 1/4 копейки 1900 СПБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1/4 копейки 1900 СПБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 12001 RUB
Россия 1/4 копейки 1900 СПБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1/4 копейки 1900 СПБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1900 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1/4 копейки 1900 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS67 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1900 СПБ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1900 СПБ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 1/4 копейки 1900 СПБ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1900 СПБ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1900 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1/4 копейки 1900 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
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Россия 1/4 копейки 1900 СПБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS64
Цена
Россия 1/4 копейки 1900 СПБ на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS65 RD NGC
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Россия 1/4 копейки 1900 СПБ на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU
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Россия 1/4 копейки 1900 СПБ на аукционе Roschberg Mynthandel AS - March 16, 2024
Продавец Roschberg Mynthandel AS
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS65 BN NGC
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Россия 1/4 копейки 1900 СПБ на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS64 RB NGC
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Россия 1/4 копейки 1900 СПБ на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
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Россия 1/4 копейки 1900 СПБ на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1900 СПБ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
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Россия 1/4 копейки 1900 СПБ на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 RD NGC
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Россия 1/4 копейки 1900 СПБ на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1900 СПБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1900 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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