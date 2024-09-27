Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1900 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1900
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербурге (Розенкранц)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (251)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1900 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 356 проданному на аукционе Имперская монета за 310000 RUB. Торги состоялись 6 сентября 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 12001 RUB
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS67 BN NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
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Дата 31 марта 2024
Сохранность MS65 RD NGC
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Дата 13 марта 2024
Сохранность MS64 RB NGC
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Сохранность MS64 RB NGC
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Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
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Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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