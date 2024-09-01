Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1900 года (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 584,004
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 25 копеек
- Год 1900
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (202)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1900 года. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 13393 проданному на аукционе Stack's Bowers за 15500 USD. Торги состоялись 15 августа 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1248 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
6968 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 27 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU55 NGC
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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