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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1900 года (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 25 копеек 1900 года - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 25 копеек 1900 года - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 584,004

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1900
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (202)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1900 года. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 13393 проданному на аукционе Stack's Bowers за 15500 USD. Торги состоялись 15 августа 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1900 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1248 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Россия 25 копеек 1900 на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
6968 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Россия 25 копеек 1900 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 25 копеек 1900 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1900 на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1900 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 25 копеек 1900 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1900 на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Россия 25 копеек 1900 на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1900 на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 25 копеек 1900 на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1900 на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 25 копеек 1900 на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 копеек 1900 на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 25 копеек 1900 на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 25 копеек 1900 на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1900 на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 копеек 1900 на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 25 копеек 1900 на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1900 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 25 копеек 1900 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1900 на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1900 на аукционе RedSquare - June 4, 2023
Россия 25 копеек 1900 на аукционе RedSquare - June 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1900 на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1900 на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1900 на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия 25 копеек 1900 на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1900 на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1900 на аукционе Знак - March 10, 2023
Россия 25 копеек 1900 на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 25 копеек 1900 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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