Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1900 года СПБ (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 27,9 - 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,666,667
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 3 копейки
- Год 1900
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербурге (Розенкранц)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1900 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1156 проданному на аукционе Katz Auction за 3801 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2023.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 9500 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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