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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1900 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 3 копейки 1900 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 3 копейки 1900 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 27,9 - 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,666,667

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1900
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербурге (Розенкранц)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1900 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1156 проданному на аукционе Katz Auction за 3801 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1900 СПБ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1900 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1900 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1900 СПБ на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 3 копейки 1900 СПБ на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1900 СПБ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Россия 3 копейки 1900 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 3 копейки 1900 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 9500 RUB
Россия 3 копейки 1900 СПБ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1900 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 3 копейки 1900 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1900 СПБ на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1900 СПБ на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1900 СПБ на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1900 СПБ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1900 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1900 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 3 копейки 1900 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1900 СПБ на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1900 СПБ на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1900 СПБ на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1900 СПБ на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 3 копейки 1900 СПБ на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
Россия 3 копейки 1900 СПБ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1900 СПБ на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1900 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 3 копейки 1900 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1900 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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