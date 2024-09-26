3 копейки 1900 года СПБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1900 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1156 проданному на аукционе Katz Auction за 3801 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2023.

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