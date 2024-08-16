Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1900 года СПБ (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 30,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 копейка
- Год 1900
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербурге (Розенкранц)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (81)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1900 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1358 проданному на аукционе The New York Sale за 2750 USD. Торги состоялись 9 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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