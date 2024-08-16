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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1900 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1 копейка 1900 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 копейка 1900 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 30,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1900
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербурге (Розенкранц)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (81)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1900 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1358 проданному на аукционе The New York Sale за 2750 USD. Торги состоялись 9 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1900 СПБ на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1900 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Россия 1 копейка 1900 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 копейка 1900 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Россия 1 копейка 1900 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1900 СПБ на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия 1 копейка 1900 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 копейка 1900 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1900 СПБ на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1900 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 копейка 1900 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1900 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1900 СПБ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1900 СПБ на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1900 СПБ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Россия 1 копейка 1900 СПБ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1900 СПБ на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1900 СПБ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 1 копейка 1900 СПБ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1900 СПБ на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1900 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1 копейка 1900 СПБ на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1900 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 1 копейка 1900 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1900 СПБ на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1900 СПБ на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1900 СПБ на аукционе MS67 - July 21, 2022
Продавец MS67
Дата 21 июля 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1900 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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