1 копейка 1900 года СПБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1900 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1358 проданному на аукционе The New York Sale за 2750 USD. Торги состоялись 9 января 2014.

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