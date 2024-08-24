Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1897 года СПБ АГ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 5 копеек 1897 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 5 копеек 1897 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 4,020,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1897
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (71)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1897 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе MS67 за 190000 RUB. Торги состоялись 24 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (7)
  • Coinhouse (1)
  • Coins.ee (2)
  • Heritage (1)
  • ibercoin (1)
  • Katz (11)
  • Künker (1)
  • MS67 (5)
  • MUNZE (1)
  • Numisbalt (2)
  • Palombo (1)
  • Rare Coins (3)
  • Rauch (5)
  • RedSquare (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (2)
  • Rzeszowski DA (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (6)
  • Денга1700 (1)
  • Знак (1)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (8)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (4)
Россия 5 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
2216 $
Цена в валюте аукциона 185000 RUB
Россия 5 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия 5 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность AU
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 33 EUR
Россия 5 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 5 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 5 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 5 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 5 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1897 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая II Монеты России 1897 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск