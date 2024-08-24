Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1897 года СПБ АГ (Россия, Николай II)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 4,020,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 5 копеек
- Год 1897
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (71)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1897 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе MS67 за 190000 RUB. Торги состоялись 24 апреля 2019.
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Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Сохранность AU
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Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
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Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
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Сохранность AU
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Сохранность UNC
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Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
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