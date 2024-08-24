5 копеек 1897 года СПБ АГ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1897 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе MS67 за 190000 RUB. Торги состоялись 24 апреля 2019.

Сохранность PROOF (8) UNC (26) AU (16) XF (13) VF (2) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (1) MS64 (5) MS63 (1) MS62 (6) MS61 (1) AU58 (3) AU55 (2) AU50 (1) XF45 (1) PF65 (5) PF64 (2) DETAILS (1) CAMEO (3) Сервис NGC (15) ННР (3) PCGS (2)

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