Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1912 года СПБ ЭБ "Тип 1897-1915" (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 3,000,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 5 копеек
- Год 1912
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (274)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1912 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 337 проданному на аукционе AURORA за 200000 RUB. Торги состоялись 15 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность MS62
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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