5 копеек 1912 года СПБ ЭБ "Тип 1897-1915" (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1912 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 337 проданному на аукционе AURORA за 200000 RUB. Торги состоялись 15 июня 2022.

Сохранность PROOF (27) UNC (201) AU (18) XF (16) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) MS68 (3) MS67 (39) MS66 (22) MS65 (36) MS64 (14) MS63 (11) MS62 (15) AU50 (1) XF45 (2) PF67 (1) PF66 (4) PF65 (2) PF64 (1) PF63 (1) PF62 (10) PF60 (1) DETAILS (1) CAMEO (3) ULTRA CAMEO (1) Сервис NGC (99) ННР (24) PCGS (6) RNGA (11) РНГА (1)

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