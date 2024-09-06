5 копеек 1902 года СПБ АР (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1902 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1043 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность PROOF (3) UNC (119) AU (52) XF (18) VF (4) Нет оценки (25) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS66 (5) MS65 (17) MS64 (15) MS63 (18) MS62 (5) MS61 (6) MS60 (7) AU58 (5) AU55 (3) AU53 (2) AU50 (7) XF45 (5) VF35 (3) PF67 (1) PF65 (1) ULTRA CAMEO (1) Сервис ННР (14) NGC (41) RNGA (2) CGC (4)

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