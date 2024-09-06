Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1902 года СПБ АР (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 6,000,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 5 копеек
- Год 1902
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (222)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1902 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1043 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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