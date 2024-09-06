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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1902 года СПБ АР (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 5 копеек 1902 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 5 копеек 1902 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 6,000,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1902
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (222)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1902 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1043 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Россия 5 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 5 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 700 RUB
Россия 5 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1902 СПБ АР на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 5 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность MS63 RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 5 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 5 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1902 СПБ АР на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1902 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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