Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1905 года СПБ АР (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 5 копеек 1905 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 5 копеек 1905 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 10,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1905
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (399)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1905 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 131 проданному на аукционе MS67 за 160000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • Antykwariat u Nilsa (1)
  • AURORA (55)
  • BAC (1)
  • Baldwin's (1)
  • Coins.ee (15)
  • COINSNET (3)
  • COINSTORE (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Haljak Coin Auction (7)
  • Heritage (3)
  • Heritage Eur (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (52)
  • Klondike Auction (1)
  • Künker (3)
  • MARCINIAK (1)
  • MS67 (19)
  • MUNZE (12)
  • New York Sale (3)
  • Niemczyk (4)
  • Numisbalt (30)
  • Numisor (6)
  • Pegasus Auctions (2)
  • Rare Coins (21)
  • Rauch (1)
  • RedSquare (15)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (14)
  • Rzeszowski DA (5)
  • SINCONA (1)
  • Stare Monety (1)
  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • WAG (4)
  • Александр (32)
  • Денга1700 (4)
  • Знак (1)
  • Империя (6)
  • Имперская монета (37)
  • Монеты и Медали (14)
  • НИКО (2)
  • ОЛНЗ (1)
  • Русский Нумизматический Дом (4)
  • Русское Наследие (9)
Россия 5 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Россия 5 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия 5 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 5 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS63
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия 5 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1905 СПБ АР на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 5 копеек 1905 СПБ АР на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1905 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая II Монеты России 1905 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск