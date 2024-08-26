Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1905 года СПБ АР (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 10,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 5 копеек
- Год 1905
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (399)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1905 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 131 проданному на аукционе MS67 за 160000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
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Дата 12 июня 2024
Сохранность MS63
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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