Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1909 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)
Цены на аукционах (211)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1909 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 262 проданному на аукционе MS67 за 220000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.
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Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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