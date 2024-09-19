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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1909 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 20 копеек 1909 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 20 копеек 1909 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 18,875,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1909
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (211)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1909 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 262 проданному на аукционе MS67 за 220000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Россия 20 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 20 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 20 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Россия 20 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 20 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS64
Цена
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Россия 20 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Россия 20 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 20 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 20 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 20 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Россия 20 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Россия 20 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Aste - September 19, 2024
Россия 20 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Aste - September 19, 2024
Продавец Aste
Дата 19 сентября 2024
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1909 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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