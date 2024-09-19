20 копеек 1909 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1909 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 262 проданному на аукционе MS67 за 220000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.

Сохранность PROOF (8) UNC (125) AU (26) XF (16) VF (2) Нет оценки (32) Сохранность (слабы) MS67 (5) MS66 (34) MS65 (10) MS64 (16) MS63 (5) MS62 (9) MS61 (1) MS60 (2) AU58 (1) AU55 (2) AU53 (4) AU50 (2) XF40 (2) PF66 (3) DETAILS (3) CAMEO (3) Сервис NGC (53) ННР (15) RNGA (4) PCGS (1) ANACS (1)

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