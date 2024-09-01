Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1909 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 27,500,011
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 копейка
- Год 1909
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (89)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1909 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29530 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1880 USD. Торги состоялись 20 января 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
404 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 марта 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Где продать?
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