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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1909 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1 копейка 1909 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 копейка 1909 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 27,500,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1909
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (89)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1909 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29530 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1880 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1909 СПБ на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1909 СПБ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1909 СПБ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1909 СПБ на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Россия 1 копейка 1909 СПБ на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1909 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1909 СПБ на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Россия 1 копейка 1909 СПБ на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1909 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 копейка 1909 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
404 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Россия 1 копейка 1909 СПБ на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1909 СПБ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1909 СПБ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 1 копейка 1909 СПБ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1909 СПБ на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1909 СПБ на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1909 СПБ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1909 СПБ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1909 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1909 СПБ на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1909 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1 копейка 1909 СПБ на аукционе Русское Наследие - March 5, 2023
Россия 1 копейка 1909 СПБ на аукционе Русское Наследие - March 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 марта 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1909 СПБ на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1909 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 1 копейка 1909 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1909 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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