50 копеек 1909 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1909 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1632 проданному на аукционе SINCONA AG за 18000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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