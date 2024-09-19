Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1909 года (ЭБ) (Россия, Николай II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 50,011
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 50 копеек
- Год 1909
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (81)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1909 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1632 проданному на аукционе SINCONA AG за 18000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2669 $
Цена в валюте аукциона 243802 RUB
Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность PF62 NGC
Цена
12000 $
Цена в валюте аукциона 12000 USD
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VG
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
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