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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1909 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 50 копеек 1909 года (ЭБ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 50 копеек 1909 года (ЭБ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 50,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1909
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (81)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1909 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1632 проданному на аукционе SINCONA AG за 18000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1909 (ЭБ) на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 50 копеек 1909 (ЭБ) на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2669 $
Цена в валюте аукциона 243802 RUB
Россия 50 копеек 1909 (ЭБ) на аукционе Heritage - January 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность PF62 NGC
Цена
12000 $
Цена в валюте аукциона 12000 USD
Россия 50 копеек 1909 (ЭБ) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия 50 копеек 1909 (ЭБ) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1909 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 50 копеек 1909 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1909 (ЭБ) на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 50 копеек 1909 (ЭБ) на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1909 (ЭБ) на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1909 (ЭБ) на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1909 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 50 копеек 1909 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 50 копеек 1909 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 50 копеек 1909 (ЭБ) на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 50 копеек 1909 (ЭБ) на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 50 копеек 1909 (ЭБ) на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность PF63 PCGS
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Россия 50 копеек 1909 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 50 копеек 1909 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1909 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 50 копеек 1909 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1909 (ЭБ) на аукционе Russiancoin - July 21, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1909 (ЭБ) на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1909 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1909 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 50 копеек 1909 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1909 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1909 (ЭБ) на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VG
Цена
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Россия 50 копеек 1909 (ЭБ) на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия 50 копеек 1909 (ЭБ) на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 50 копеек 1909 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 50 копеек 1909 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 копеек 1909 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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