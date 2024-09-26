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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1902 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 3 копейки 1902 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 3 копейки 1902 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 27,9 - 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,333,333

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1902
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1902 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 187 проданному на аукционе Александр за 4200 USD. Торги состоялись 16 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1902 СПБ на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 100 CHF
Россия 3 копейки 1902 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность PF63 BN ННР
Цена
Россия 3 копейки 1902 СПБ на аукционе Heritage - November 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 480 USD
Россия 3 копейки 1902 СПБ на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1902 СПБ на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Россия 3 копейки 1902 СПБ на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1902 СПБ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 3 копейки 1902 СПБ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1902 СПБ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 3 копейки 1902 СПБ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность VF30
Цена
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Россия 3 копейки 1902 СПБ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS61
Цена
Россия 3 копейки 1902 СПБ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия 3 копейки 1902 СПБ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия 3 копейки 1902 СПБ на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 11, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 11 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1902 СПБ на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1902 СПБ на аукционе Знак - February 15, 2019
Россия 3 копейки 1902 СПБ на аукционе Знак - February 15, 2019
Продавец Знак
Дата 15 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1902 СПБ на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1902 СПБ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1902 СПБ на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Россия 3 копейки 1902 СПБ на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF20
Цена
Россия 3 копейки 1902 СПБ на аукционе Александр - November 22, 2017
Россия 3 копейки 1902 СПБ на аукционе Александр - November 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность AU58
Цена
Россия 3 копейки 1902 СПБ на аукционе Александр - June 16, 2017
Россия 3 копейки 1902 СПБ на аукционе Александр - June 16, 2017
Продавец Александр
Дата 16 июня 2017
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1902 СПБ на аукционе Империя - February 13, 2016
Продавец Империя
Дата 13 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 3 копейки 1902 СПБ на аукционе CNG - January 8, 2006
Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность PF64 RD PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1902 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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