3 копейки 1902 года СПБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1902 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 187 проданному на аукционе Александр за 4200 USD. Торги состоялись 16 июня 2017.

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