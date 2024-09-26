Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1902 года СПБ (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 27,9 - 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,333,333
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 3 копейки
- Год 1902
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1902 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 187 проданному на аукционе Александр за 4200 USD. Торги состоялись 16 июня 2017.
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Продавец Heritage
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 480 USD
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 11 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 июня 2017
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 13 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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