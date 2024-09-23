Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1897 года СПБ (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 27,9 - 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,864,320
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 3 копейки
- Год 1897
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Бирмингем
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1897 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5942 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 5000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
804 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 29 ноября 2022
Сохранность MS61 RB NGC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность F
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF63 RB PCGS
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 23 мая 2020
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 10 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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