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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1897 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 3 копейки 1897 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 3 копейки 1897 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 27,9 - 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,864,320

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1897
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Бирмингем
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1897 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5942 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 5000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Империя (4)
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  • Русское Наследие (1)
Россия 3 копейки 1897 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
804 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Россия 3 копейки 1897 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1897 СПБ на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия 3 копейки 1897 СПБ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Россия 3 копейки 1897 СПБ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 45 PLN
Россия 3 копейки 1897 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 3 копейки 1897 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1897 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 3 копейки 1897 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1897 СПБ на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1897 СПБ на аукционе MS67 - November 29, 2022
Продавец MS67
Дата 29 ноября 2022
Сохранность MS61 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1897 СПБ на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1897 СПБ на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 3 копейки 1897 СПБ на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Россия 3 копейки 1897 СПБ на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1897 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Россия 3 копейки 1897 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF63 RB PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1897 СПБ на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1897 СПБ на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Россия 3 копейки 1897 СПБ на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1897 СПБ на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1897 СПБ на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1897 СПБ на аукционе MUNZE - June 10, 2020
Продавец MUNZE
Дата 10 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1897 СПБ на аукционе Империя - May 23, 2020
Продавец Империя
Дата 23 мая 2020
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1897 СПБ на аукционе MUNZE - March 18, 2020
Продавец MUNZE
Дата 18 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1897 СПБ на аукционе MUNZE - December 10, 2019
Продавец MUNZE
Дата 10 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1897 СПБ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность PF66 BN NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1897 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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