3 копейки 1897 года СПБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1897 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5942 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 5000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

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