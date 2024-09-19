3 копейки 1912 года СПБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1912 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе Русское Наследие за 320000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.

Сохранность PROOF (12) UNC (49) AU (24) XF (8) VF (5) Нет оценки (12) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS65 (9) MS64 (11) MS63 (4) MS62 (8) AU55 (3) AU53 (5) AU50 (3) XF45 (1) XF40 (2) VF35 (1) PF65 (5) PF63 (2) RD (3) RB (14) BN (21) Сервис NGC (22) ННР (12) PCGS (2) RNGA (3) ICG (1)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (2)

AURORA (5)

Coinhouse (2)

Coins.ee (4)

COINSNET (1)

Heritage (1)

Katz (9)

Künker (2)

MS67 (3)

MUNZE (2)

Numimarket (1)

Numisbalt (3)

Rare Coins (7)

Rauch (2)

RedSquare (5)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (11)

SINCONA (3)

Stack's (2)

WDA - MiM (1)

Александр (8)

Денга1700 (6)

Империя (2)

Имперская монета (18)

Русский Нумизматический Дом (1)

Русское Наследие (9)