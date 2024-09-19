Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1912 года СПБ (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 27,9 - 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,533,341
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 3 копейки
- Год 1912
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (111)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1912 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе Русское Наследие за 320000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
3456 $
Цена в валюте аукциона 320000 RUB
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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