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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1912 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 3 копейки 1912 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 3 копейки 1912 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 27,9 - 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,533,341

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1912
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (111)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1912 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе Русское Наследие за 320000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1912 СПБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 3 копейки 1912 СПБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
Россия 3 копейки 1912 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 360 RUB
Россия 3 копейки 1912 СПБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 3 копейки 1912 СПБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 3 копейки 1912 СПБ на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия 3 копейки 1912 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 3 копейки 1912 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
3456 $
Цена в валюте аукциона 320000 RUB
Россия 3 копейки 1912 СПБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
Россия 3 копейки 1912 СПБ на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1912 СПБ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1912 СПБ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия 3 копейки 1912 СПБ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1912 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 3 копейки 1912 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1912 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 3 копейки 1912 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1912 СПБ на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1912 СПБ на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 3 копейки 1912 СПБ на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1912 СПБ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1912 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1912 СПБ на аукционе MS67 - June 28, 2023
Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1912 СПБ на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1912 СПБ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1912 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 3 копейки 1912 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 3 копейки 1912 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1912 СПБ на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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