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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1905 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1 копейка 1905 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 копейка 1905 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 23,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1905
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1905 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3830 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2300 USD. Торги состоялись 12 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1905 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 копейка 1905 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1433 RUB
Россия 1 копейка 1905 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 1 копейка 1905 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1905 СПБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 7500 RUB
Россия 1 копейка 1905 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 копейка 1905 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1905 СПБ на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1905 СПБ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1905 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1905 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1905 СПБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 1 копейка 1905 СПБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1905 СПБ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 1 копейка 1905 СПБ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1905 СПБ на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1905 СПБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1905 СПБ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1905 СПБ на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1905 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 копейка 1905 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1905 СПБ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1905 СПБ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1905 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1 копейка 1905 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1905 СПБ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Россия 1 копейка 1905 СПБ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1905 СПБ на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1905 СПБ на аукционе RedSquare - November 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF62 RB ННР
Цена
Россия 1 копейка 1905 СПБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1905 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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