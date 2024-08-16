Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1905 года СПБ (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 23,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 копейка
- Год 1905
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1905 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3830 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2300 USD. Торги состоялись 12 января 2009.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 7500 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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