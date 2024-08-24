20 копеек 1912 года СПБ ВС (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1912 года со знаком СПБ ВС. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 343 проданному на аукционе SINCONA AG за 20000 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.

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