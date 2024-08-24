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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1912 года СПБ ВС (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 20 копеек 1912 года СПБ ВС - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 20 копеек 1912 года СПБ ВС - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1912
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1912 года со знаком СПБ ВС. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 343 проданному на аукционе SINCONA AG за 20000 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Империя (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 20 копеек 1912 СПБ ВС на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS60
Цена
16512 $
Цена в валюте аукциона 1200000 RUB
Россия 20 копеек 1912 СПБ ВС на аукционе Империя - September 17, 2021
Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
17929 $
Цена в валюте аукциона 1300000 RUB
Россия 20 копеек 1912 СПБ ВС на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Россия 20 копеек 1912 СПБ ВС на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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