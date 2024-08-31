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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1912 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 20 копеек 1912 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 20 копеек 1912 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Sincona AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 15,000,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1912
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (141) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1912 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33145 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6600 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия 20 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1900 RUB
Россия 20 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Klondike Auction - January 10, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 10 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Россия 20 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия 20 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 20 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS67 RNGA
Цена
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Россия 20 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 20 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Numismatica Luciani - September 3, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF65 PCGS
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Россия 20 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 20 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность MS63 CGC
Цена
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Россия 20 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 20 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе MS67 - June 28, 2023
Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Numismatica Luciani - April 25, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 25 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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