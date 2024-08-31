Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1912 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 15,000,008
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 20 копеек
- Год 1912
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (141) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1912 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33145 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6600 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Klondike Auction
Дата 10 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS67 RNGA
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Luciani
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность MS63 CGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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