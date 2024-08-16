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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1902 года (АР) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 50 копеек 1902 года (АР) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 50 копеек 1902 года (АР) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 36,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1902
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1902 года со знаком (АР). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4914 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 20000 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1902 (АР) на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 50 копеек 1902 (АР) на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VG8
Цена
319 $
Цена в валюте аукциона 29500 RUB
Россия 50 копеек 1902 (АР) на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
602 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Россия 50 копеек 1902 (АР) на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1902 (АР) на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF40
Цена
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Россия 50 копеек 1902 (АР) на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 50 копеек 1902 (АР) на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 50 копеек 1902 (АР) на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1902 (АР) на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 50 копеек 1902 (АР) на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия 50 копеек 1902 (АР) на аукционе Знак - May 27, 2022
Продавец Знак
Дата 27 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1902 (АР) на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность PF62 PCGS
Цена
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Россия 50 копеек 1902 (АР) на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 50 копеек 1902 (АР) на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1902 (АР) на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 50 копеек 1902 (АР) на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1902 (АР) на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность F
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Россия 50 копеек 1902 (АР) на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность PF64 CAMEO RNGA
Цена
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Россия 50 копеек 1902 (АР) на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1902 (АР) на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1902 (АР) на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PF62 CAMEO RNGA
Цена
Россия 50 копеек 1902 (АР) на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Россия 50 копеек 1902 (АР) на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 21 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1902 (АР) на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1902 (АР) на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 50 копеек 1902 (АР) на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 50 копеек 1902 (АР) на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1902 (АР) на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 копеек 1902 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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