Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1902 года (АР) (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 36,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 50 копеек
- Год 1902
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1902 года со знаком (АР). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4914 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 20000 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
602 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF35
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность PF62 PCGS
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность PF64 CAMEO RNGA
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 21 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
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