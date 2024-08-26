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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1902 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1 копейка 1902 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 копейка 1902 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1902
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1902 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 993 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1902 СПБ на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1902 СПБ на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PF66 RB
Цена
Россия 1 копейка 1902 СПБ на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1902 СПБ на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1902 СПБ на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 10500 RUB
Россия 1 копейка 1902 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 1 копейка 1902 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
199 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Россия 1 копейка 1902 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1 копейка 1902 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1902 СПБ на аукционе Stack's - September 14, 2023
Россия 1 копейка 1902 СПБ на аукционе Stack's - September 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1902 СПБ на аукционе CoinsNB - June 27, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1902 СПБ на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1902 СПБ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1902 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1 копейка 1902 СПБ на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1902 СПБ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1902 СПБ на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1902 СПБ на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 1 копейка 1902 СПБ на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1902 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1902 СПБ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 1 копейка 1902 СПБ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1902 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 1 копейка 1902 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1902 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1902 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 1 копейка 1902 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1902 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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