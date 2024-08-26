Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1902 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 копейка
- Год 1902
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1902 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 993 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
199 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Где продать?
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