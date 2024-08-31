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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Каталог монет Петра II (1727-1729)

Всего добавлено монет: 48

Период чеканки Петра II
Каталог монет Петр II 1727-1729
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Монеты Петра II с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
1 рубль 1728. Со звездой на груди
 Серебро $1,300 - 1 1080Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой". Без заклепок над обрезом рукава
 Серебро $3,100 $1,300 1 422Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
1 рубль 1727 "Московский тип"
 Серебро $710 - 0 508Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
1 рубль 1729. Со звездой на груди
 Серебро $720 - 0 274Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип"
 Серебро $560 - 0 283Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
1 копейка 1728 МОСКВА. "МОСКВА" меньше
 Медь $280 - 0 513Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой". Заклепки над обрезом рукава
 Серебро $1,700 - 0 112Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
1 рубль 1728 "Московский тип"
 Серебро $630 - 0 126Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
1 копейка 1729 МОСКВА
 Медь $260 - 0 103Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
1 рубль 1729. Без звезды на груди
 Серебро $790 - 0 47Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
1 рубль 1727 "Петербургский тип". Без знака монетного двора
 Серебро $1,200 - 0 35Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
1 рубль 1729. Без лент у лаврового венка
 Серебро $960 - 0 74Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
1 рубль 1728. Без звезды на груди. "ПЕРТЬ"
 Серебро $1,900 - 0 71Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
Полтина 1727 "Московский тип"
 Серебро $2,400 - 0 61Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
1 копейка 1728 МОСКВА. "МОСКВА" больше. Год снизу вверх
 Медь $630 - 0 139Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
5 копеек 1729 МД
 Медь $80 - 0 122Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
1 рубль 1728. Без звезды на груди
 Серебро $1,500 - 0 57Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
Полтина 1728 "Московский тип". "И САМОДЕРЖЕЦЪ"
 Серебро $4,600 - 0 68Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип". "СПБ" под орлом и под портретом
 Серебро $1,700 - 1 44Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
1 рубль 1728. Cо звездой на груди. "IМПЕРАТОЬ"
 Серебро $1,700 - 0 66Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
1 копейка 1728 МОСКВА. "МОСКВА" больше. Год сверху вниз
 Медь $2,100 - 0 19Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
Червонец (Дукат) 1729. С бантом у лаврового венка
 Золото $110,000 - 0 17Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
1 рубль 1728. Cо звездой на груди. "Я" - славянская в слове "НОВАЯ"
 Серебро $1,700 - 0 21Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
1 рубль 1727 "Московский тип". Звезда в центре монограммы
 Серебро $1,300 - 0 6Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип". "СПБ" под орлом
 Серебро $4,300 - 0 42Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
2 рубля 1727. Новодел
 Золото $25,000 - 0 7Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
2 рубля 1727. Без банта у лаврового венка
 Золото $110,000 - 0 5Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
1 рубль 1729 "Московский тип". Голова не разделяет надпись
 Серебро $860 - 0 37Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой". Новодел
 Серебро $30,000 - 0 3Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
1 рубль 1728. Cо звездой на груди. 6 наплечников
 Серебро $3,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
Червонец (Дукат) 1729. Без банта у лаврового венка
 Золото $160,000 - 0 3Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
1 рубль 1728 "Московский тип". Без банта у лаврового венка
 Серебро $8,900 - 0 19Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
Полтина 1729 "Московский тип"
 Серебро $1,700 - 0 26Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
1 рубль 1729 "Московский тип". Голова разделяет надпись
 Серебро $4,900 - 0 19Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
1 рубль 1727 "Московский тип". Четыре наплечника
 Серебро $3,900 - 0 2Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
Полтина 1728 "Московский тип". "I САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСIСКИ"
 Серебро $13,000 - 0 5Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
1 копейка 1728 МОСКВА. "МОСКВА" больше. Новодел
 Медь $740 - 0 17Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
2 рубля 1727. С бантом у лаврового венка. Над головой звезда
 Золото $80,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
2 рубля 1728. Над головой точка
 Золото $140,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
2 рубля 1727. С бантом у лаврового венка. Над головой точка
 Золото $95,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
2 рубля 1728. Над головой звезда
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
1 копейка 1728 МОСКВА. "МОСКВА" меньше. Новодел
 Медь $680 - 0 17Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
Пробная 1 копейка без года (1727) "С вензелем Петра II"
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
Пробный 1 рубль 1727 "Монограмма на реверсе". Голова разделяет надпись
 Серебро $22,000 - 0 13Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
Полтина 1727 "Московский тип". Новодел
 Серебро $10,000 - 0 9Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
Полтина 1728 "Московский тип". "I САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСIСКIИ"
 Серебро $2,800 - 0 14Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
Пробный 1 рубль 1727 "Монограмма на реверсе". Голова не разделяет надпись
 Серебро $35,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Россия, Петр II
Пробная Полушка 1727 "С вензелем Петра II"
 Медь - - 0 0
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