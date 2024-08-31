Каталог монет Петра II (1727-1729)

Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Монеты Петра II с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $1,300 - 1 1080
Россия, Петр II
1 рубль 1728. Со звездой на груди
Серебро $3,100 $1,300 1 422
Россия, Петр II
1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой". Без заклепок над обрезом рукава
Серебро $710 - 0 508
Россия, Петр II
1 рубль 1727 "Московский тип"
Серебро $720 - 0 274
Россия, Петр II
1 рубль 1729. Со звездой на груди
Серебро $560 - 0 283
Россия, Петр II
1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип"
Медь $280 - 0 513
Россия, Петр II
1 копейка 1728 МОСКВА. "МОСКВА" меньше
Серебро $1,700 - 0 112
Россия, Петр II
1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой". Заклепки над обрезом рукава
Серебро $630 - 0 126
Россия, Петр II
1 рубль 1728 "Московский тип"
Медь $260 - 0 103
Россия, Петр II
1 копейка 1729 МОСКВА
Серебро $790 - 0 47
Россия, Петр II
1 рубль 1729. Без звезды на груди
Серебро $1,200 - 0 35
Россия, Петр II
1 рубль 1727 "Петербургский тип". Без знака монетного двора
Серебро $960 - 0 74
Россия, Петр II
1 рубль 1729. Без лент у лаврового венка
Серебро $1,900 - 0 71
Россия, Петр II
1 рубль 1728. Без звезды на груди. "ПЕРТЬ"
Серебро $2,400 - 0 61
Россия, Петр II
Полтина 1727 "Московский тип"
Медь $630 - 0 139
Россия, Петр II
1 копейка 1728 МОСКВА. "МОСКВА" больше. Год снизу вверх
Медь $80 - 0 122
Россия, Петр II
5 копеек 1729 МД
Серебро $1,500 - 0 57
Россия, Петр II
1 рубль 1728. Без звезды на груди
Серебро $4,600 - 0 68
Россия, Петр II
Полтина 1728 "Московский тип". "И САМОДЕРЖЕЦЪ"
Серебро $1,700 - 1 44
Россия, Петр II
Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип". "СПБ" под орлом и под портретом
Серебро $1,700 - 0 66
Россия, Петр II
1 рубль 1728. Cо звездой на груди. "IМПЕРАТОЬ"
Медь $2,100 - 0 19
Россия, Петр II
1 копейка 1728 МОСКВА. "МОСКВА" больше. Год сверху вниз
Золото $110,000 - 0 17
Россия, Петр II
Червонец (Дукат) 1729. С бантом у лаврового венка
Серебро $1,700 - 0 21
Россия, Петр II
1 рубль 1728. Cо звездой на груди. "Я" - славянская в слове "НОВАЯ"
Серебро $1,300 - 0 6
Россия, Петр II
1 рубль 1727 "Московский тип". Звезда в центре монограммы
Серебро $4,300 - 0 42
Россия, Петр II
Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип". "СПБ" под орлом
Золото $25,000 - 0 7
Россия, Петр II
2 рубля 1727. Новодел
Золото $110,000 - 0 5
Россия, Петр II
2 рубля 1727. Без банта у лаврового венка
Серебро $860 - 0 37
Россия, Петр II
1 рубль 1729 "Московский тип". Голова не разделяет надпись
Серебро $30,000 - 0 3
Россия, Петр II
1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой". Новодел
Серебро $3,000 - 0 1
Россия, Петр II
1 рубль 1728. Cо звездой на груди. 6 наплечников
Золото $160,000 - 0 3
Россия, Петр II
Червонец (Дукат) 1729. Без банта у лаврового венка
Серебро $8,900 - 0 19
Россия, Петр II
1 рубль 1728 "Московский тип". Без банта у лаврового венка
Серебро $1,700 - 0 26
Россия, Петр II
Полтина 1729 "Московский тип"
Серебро $4,900 - 0 19
Россия, Петр II
1 рубль 1729 "Московский тип". Голова разделяет надпись
Серебро $3,900 - 0 2
Россия, Петр II
1 рубль 1727 "Московский тип". Четыре наплечника
Серебро $13,000 - 0 5
Россия, Петр II
Полтина 1728 "Московский тип". "I САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСIСКИ"
Медь $740 - 0 17
Россия, Петр II
1 копейка 1728 МОСКВА. "МОСКВА" больше. Новодел
Золото $80,000 - 0 2
Россия, Петр II
2 рубля 1727. С бантом у лаврового венка. Над головой звезда
Золото $140,000 - 0 1
Россия, Петр II
2 рубля 1728. Над головой точка
Золото $95,000 - 0 1
Россия, Петр II
2 рубля 1727. С бантом у лаврового венка. Над головой точка
Золото - - 0 0
Россия, Петр II
2 рубля 1728. Над головой звезда
Медь $680 - 0 17
Россия, Петр II
1 копейка 1728 МОСКВА. "МОСКВА" меньше. Новодел
Медь - - 0 0
Россия, Петр II
Пробная 1 копейка без года (1727) "С вензелем Петра II"
Серебро $22,000 - 0 13
Россия, Петр II
Пробный 1 рубль 1727 "Монограмма на реверсе". Голова разделяет надпись
Серебро $10,000 - 0 9
Россия, Петр II
Полтина 1727 "Московский тип". Новодел
Серебро $2,800 - 0 14
Россия, Петр II
Полтина 1728 "Московский тип". "I САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСIСКIИ"
Серебро $35,000 - 0 2
Россия, Петр II
Пробный 1 рубль 1727 "Монограмма на реверсе". Голова не разделяет надпись
Медь - - 0 0
Россия, Петр II
Пробная Полушка 1727 "С вензелем Петра II"
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