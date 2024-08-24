Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1729 года "Московский тип". Голова не разделяет надпись (Россия, Петр II)
Разновидность: Голова не разделяет надпись
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1729
- Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1729 года "Московский тип". Голова не разделяет надпись. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8111 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 12 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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