1 рубль 1729 года "Московский тип". Голова не разделяет надпись (Россия, Петр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1729 года "Московский тип". Голова не разделяет надпись. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8111 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

Сохранность AU (9) XF (10) VF (16) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) AU55 (1) AU50 (2) XF45 (2) XF40 (1) VF35 (1)

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