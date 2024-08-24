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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1729 года "Московский тип". Голова не разделяет надпись (Россия, Петр II)

Разновидность: Голова не разделяет надпись

Аверс монеты - 1 рубль 1729 года "Московский тип" Голова не разделяет надпись - цена серебряной монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - 1 рубль 1729 года "Московский тип" Голова не разделяет надпись - цена серебряной монеты - Россия, Петр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1729
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1729 года "Московский тип". Голова не разделяет надпись. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8111 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Империя (3)
  • Имперская монета (1)
Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
708 $
Цена в валюте аукциона 62500 RUB
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1530 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Знак - October 7, 2022
Продавец Знак
Дата 7 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Империя - July 21, 2022
Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Знак - May 27, 2022
Продавец Знак
Дата 27 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе AURORA - July 1, 2021
Продавец AURORA
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU50
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Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Stephen Album - May 15, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе New York Sale - January 13, 2021
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе MUNZE - August 12, 2020
Продавец MUNZE
Дата 12 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе MUNZE - June 10, 2020
Продавец MUNZE
Дата 10 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Московский тип" на аукционе Katz - May 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1729 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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