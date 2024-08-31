Пробные монеты 1 рубль Петра II - Россия

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Без звезды на груди

Без звезды на груди

Без звезды на груди. "ПЕРТЬ"

Без звезды на груди. "ПЕРТЬ"

Со звездой на груди

Со звездой на груди

Cо звездой на груди. "IМПЕРАТОЬ"

Cо звездой на груди. "IМПЕРАТОЬ"

Cо звездой на груди. 6 наплечников

Cо звездой на груди. 6 наплечников

1728

Cо звездой на груди. "Я" - славянская в слове "НОВАЯ"

R1