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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты 1 рубль Петра II - Россия

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1 рубль 1727-1729

Московский тип
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1727 -, R1 0 5081727 Звезда в центре монограммы R2 0 61727 Четыре наплечника R2 0 21728 -, R1 0 1261728 Без банта у лаврового венка R1 0 191729 Голова разделяет надпись R 0 191729 Голова не разделяет надпись R 0 37
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1 рубль 1727

Петербургский тип
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1727 Без знака монетного двора R 0 351727 СПБ - 0 283
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1 рубль 1728-1729

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1728 Без звезды на груди - 0 571728 Без звезды на груди. "ПЕРТЬ" R1 0 711728 Со звездой на груди -, R 1 10791728 Cо звездой на груди. "IМПЕРАТОЬ" R1 0 661728 Cо звездой на груди. 6 наплечников R2 0 11728 Cо звездой на груди. "Я" - славянская в слове "НОВАЯ" R1 0 211729 Без звезды на груди R 0 471729 Со звездой на груди - 0 2741729 Без лент у лаврового венка R 0 74
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1 рубль 1729

Портрет с орденской лентой
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1729 Без заклепок над обрезом рукава - 1 4211729 Заклепки над обрезом рукава -, R1 0 1121729 Новодел R3 0 3
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