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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1728 года. Cо звездой на груди. 6 наплечников (Россия, Петр II)

Разновидность: Cо звездой на груди. 6 наплечников

Аверс монеты - 1 рубль 1728 года Cо звездой на груди 6 наплечников - цена серебряной монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - 1 рубль 1728 года Cо звездой на груди 6 наплечников - цена серебряной монеты - Россия, Петр II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1728
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1728 года. Cо звездой на груди. 6 наплечников. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1670 проданному на аукционе Katz Auction за 2500 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Katz (1)
Россия 1 рубль 1728 на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
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Где продать?

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