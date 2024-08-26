Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1728 года. Cо звездой на груди. 6 наплечников (Россия, Петр II)
Разновидность: Cо звездой на груди. 6 наплечников
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1728
- Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1728 года. Cо звездой на груди. 6 наплечников. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1670 проданному на аукционе Katz Auction за 2500 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Katz (1)
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1728 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск