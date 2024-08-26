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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1728 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 рубля 1728 Над головой звезда
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 рубля 1728 Над головой точка
Средняя цена 140000 $
Продажи
0 1

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1728 Московский тип
Средняя цена 630 $
Продажи
0 126
Аверс
Реверс
1 рубль 1728 Московский тип Без банта у лаврового венка
Средняя цена 8900 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1 рубль 1728 Без звезды на груди
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
1 рубль 1728 Без звезды на груди. "ПЕРТЬ"
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 71
Аверс
Реверс
1 рубль 1728 Со звездой на груди
Средняя цена 1300 $
Продажи
1 1079
Аверс
Реверс
1 рубль 1728 Cо звездой на груди. "IМПЕРАТОЬ"
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 66
Аверс
Реверс
1 рубль 1728 Cо звездой на груди. 6 наплечников
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 рубль 1728 Cо звездой на груди. "Я" - славянская в слове "НОВАЯ"
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Полтина 1728 Московский тип "И САМОДЕРЖЕЦЪ"
Средняя цена 4600 $
Продажи
0 68
Аверс
Реверс
Полтина 1728 Московский тип "I САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСIСКИ"
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Полтина 1728 Московский тип "I САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСIСКIИ"
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 14

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 копейка 1728 МОСКВА "МОСКВА" больше. Год сверху вниз
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1 копейка 1728 МОСКВА "МОСКВА" больше. Год снизу вверх
Средняя цена 630 $
Продажи
0 139
Аверс
Реверс
1 копейка 1728 МОСКВА "МОСКВА" больше. Новодел
Средняя цена 740 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1 копейка 1728 МОСКВА "МОСКВА" меньше
Средняя цена 280 $
Продажи
0 513
Аверс
Реверс
1 копейка 1728 МОСКВА "МОСКВА" меньше. Новодел
Средняя цена 680 $
Продажи
0 17
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