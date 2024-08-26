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1728
Россия
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1699-1991
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1728
Монеты России 1728 года
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Золотые монеты
2 рубля 1728
Над головой звезда
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 рубля 1728
Над головой точка
Средняя цена
140000 $
Продажи
0
1
Пробные монеты
1 рубль 1728 Московский тип
Средняя цена
630 $
Продажи
0
126
1 рубль 1728 Московский тип
Без банта у лаврового венка
Средняя цена
8900 $
Продажи
0
19
1 рубль 1728
Без звезды на груди
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
57
1 рубль 1728
Без звезды на груди. "ПЕРТЬ"
Средняя цена
1900 $
Продажи
0
71
1 рубль 1728
Со звездой на груди
Средняя цена
1300 $
Продажи
1
1079
1 рубль 1728
Cо звездой на груди. "IМПЕРАТОЬ"
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
66
1 рубль 1728
Cо звездой на груди. 6 наплечников
Средняя цена
3000 $
Продажи
0
1
1 рубль 1728
Cо звездой на груди. "Я" - славянская в слове "НОВАЯ"
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
21
Полтина 1728 Московский тип
"И САМОДЕРЖЕЦЪ"
Средняя цена
4600 $
Продажи
0
68
Полтина 1728 Московский тип
"I САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСIСКИ"
Средняя цена
13000 $
Продажи
0
5
Полтина 1728 Московский тип
"I САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСIСКIИ"
Средняя цена
2800 $
Продажи
0
14
Медные монеты
1 копейка 1728 МОСКВА
"МОСКВА" больше. Год сверху вниз
Средняя цена
2100 $
Продажи
0
19
1 копейка 1728 МОСКВА
"МОСКВА" больше. Год снизу вверх
Средняя цена
630 $
Продажи
0
139
1 копейка 1728 МОСКВА
"МОСКВА" больше. Новодел
Средняя цена
740 $
Продажи
0
17
1 копейка 1728 МОСКВА
"МОСКВА" меньше
Средняя цена
280 $
Продажи
0
513
1 копейка 1728 МОСКВА
"МОСКВА" меньше. Новодел
Средняя цена
680 $
Продажи
0
17
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1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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