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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 рубля 1728 года. Над головой точка (Россия, Петр II)

Разновидность: Над головой точка

Аверс монеты - 2 рубля 1728 года Над головой точка - цена золотой монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - 2 рубля 1728 года Над головой точка - цена золотой монеты - Россия, Петр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,781)
  • Вес 4,1 гр
  • Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,397

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал 2 рубля
  • Год 1728
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1728 года. Над головой точка. Это золотая монета периода Петра II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 116 проданному на аукционе SINCONA AG за 120000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.

Сохранность
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  • SINCONA (1)
Россия 2 рубля 1728 на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 рубля 1728 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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