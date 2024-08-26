Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 рубля 1728 года. Над головой точка (Россия, Петр II)
Разновидность: Над головой точка
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,781)
- Вес 4,1 гр
- Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,397
Описание
- Страна Россия
- Период Петр II
- Номинал 2 рубля
- Год 1728
- Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1728 года. Над головой точка. Это золотая монета периода Петра II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 116 проданному на аукционе SINCONA AG за 120000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.
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