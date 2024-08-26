2 рубля 1728 года. Над головой точка (Россия, Петр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1728 года. Над головой точка. Это золотая монета периода Петра II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 116 проданному на аукционе SINCONA AG за 120000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.

Сохранность XF (1)