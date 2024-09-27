Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1728 года МОСКВА. "МОСКВА" больше. Год сверху вниз (Россия, Петр II)
Разновидность: "МОСКВА" больше. Год сверху вниз
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,1 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт узорчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Петр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1728
- Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
Цены на аукционах (19) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1728 года со знаком МОСКВА. "МОСКВА" больше. Год сверху вниз. Это медная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 386 проданному на аукционе Редкие Монеты за 650000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2022.
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Продавец Haljak Coin Auction
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
2651 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 23 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 10 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1728 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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