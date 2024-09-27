1 копейка 1728 года МОСКВА. "МОСКВА" больше. Год сверху вниз (Россия, Петр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1728 года со знаком МОСКВА. "МОСКВА" больше. Год сверху вниз. Это медная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 386 проданному на аукционе Редкие Монеты за 650000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2022.

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