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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1728 года МОСКВА. "МОСКВА" больше. Год сверху вниз (Россия, Петр II)

Разновидность: "МОСКВА" больше. Год сверху вниз

Аверс монеты - 1 копейка 1728 года МОСКВА "МОСКВА" больше Год сверху вниз - цена монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - 1 копейка 1728 года МОСКВА "МОСКВА" больше Год сверху вниз - цена монеты - Россия, Петр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,1 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт узорчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1728
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
Цены на аукционах (19) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1728 года со знаком МОСКВА. "МОСКВА" больше. Год сверху вниз. Это медная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 386 проданному на аукционе Редкие Монеты за 650000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Haljak Coin Auction - March 17, 2024
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
2651 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность F15
Цена
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS60
Цена
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Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Heritage Eur - May 23, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 23 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе New York Sale - January 10, 2013
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Gorny & Mosch - March 18, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1728 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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